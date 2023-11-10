13 قتيلاً جراء قصف إسرائيلي على مستشفى الشفاء في غزة

أعلنت السلطات الفلسطينية في قطاع غزة أن إسرائيل قصفت أكبر مستشفى في غزة، وهو مجمع مستشفى الشفاء، وأوقعت 13 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الدبابات الإسرائيلية حاصرت مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات.

وأضاف: "آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء وبلا طعام ويتعرضون للموت في أي لحظة".

وأكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت أنه "لا يوجد ماء ولا غذاء ولا كهرباء في مستشفيات القطاع وهي تعاني وضعاً كارثياً"، مضيفاً: "نحن عاجزون عن تقديم خدماتنا للجرحى، والمستشفيات تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل"، لافتاً إلى المخاطر التي يتعرض لها عشرات الآلاف من النازحين المحتمين بالمستشفيات التي تتعرض لقصف جوي ومدفعي مباشر.

ومن جانبها، اعتبرت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، أن استمرار قصف المستشفيات في قطاع غزة يعد جريمة حرب، مطالبة بأن يتوقف القصف فوراً.

وناشدت الوزيرة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف استهداف مستشفيات الشفاء والعودة والرنتيسي في قطاع غزة، مؤكدة خروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.