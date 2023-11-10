مساعدات تفوق مليار يورو ودعوات لوقف إطلاق النار خلال المؤتمر حول غزة في باريس

أعلنت الدول المشاركة في المؤتمر الإنساني حول غزة الذي نظم الخميس في باريس، عن التزامات بتقديم مساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو إلى القطاع الذي يشهد حربا مدمرة بين إسرائيل وحماس، في ظل دعوات إلى "وقف إطلاق النار".

واستضافت فرنسا "مؤتمرا إنسانيا" لمحاولة إيصال المساعدات إلى غزة، في ظل حملة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل والعملية البرية في شمال القطاع منذ السابع من أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الذي عقد في قصر الإليزيه إلى "العمل من أجل وقف إطلاق نار" بين إسرائيل وحركة حماس، بعدما كان يتحدث حتى الآن عن ضرورة إحلال "هدنة".

وقال ماكرون أمام ممثلي خمسين بلدا ومنظمة إنسانية "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. وينبغي من أجل ذلك إقرار هدنة إنسانية سريعا جدا، والعمل من أجل وقف إطلاق نار". وأضاف "يجب أن يصبح ذلك ممكنا".

وتعتبر باريس أيضاً أنّ الهدنة ضرورية للإفراج عن نحو 240 رهينة تحتجزهم حماس، وبينهم فرنسيون.

وشدّد الرئيس الفرنسي على أنه "من الضروري" حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وأضاف أن "هذا أمر غير قابل للتفاوض".

وكرّر ماكرون أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها" لكنه شدد أيضا على أن الحكومة الإسرائيلية لديها "مسؤولية كبيرة (...) تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين".

وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور "أكثر كل يوم" في غزة، داعياً إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.

وأعلن ماكرون أيضاً أنّ بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة من 20 إلى 100 مليون يورو.

وفي نهاية المؤتمر، أعلن المنظمون أن التعهدات التي قدمتها الدول المشاركة فاقت مليار يورو، وأنها يمكن، في بعض الحالات، أن تشمل التزامات سبق أن تمّ الإعلان عنها منذ السابع من أكتوبر.