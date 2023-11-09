نتنياهو يجدد رفضه أي وقف للنار في غزة من دون الإفراج عن الرهائن

رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا الأربعاء أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة من دون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك على خلفية معلومات عن وساطة تتولاها قطر من أجل هدنة انسانية.

وفي وقت سابق، أكد مصدر قريب من حركة حماس في قطاع غزة وجود مفاوضات حول "وقف إنساني لثلاثة أيام" مقابل إطلاق سراح 12 رهينة "نصفهم أميركيون".

وفي الدوحة، قال مصدر قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس، "تجري مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين" في غزة. وأكد المصدر أن إحراز تقدم حول الهدنة متوقف حالياً على "مدة" الهدنة و"شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق".

وفي واشنطن ، قالالبيت الأبيض إن الأمر قد يستغرق أكثر من هدنة واحدة لإخراج جميع الرهائن من غزة.

لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي رفض مجددا أي وقف لاطلاق النار من دون الافراج عن الرهائن.

وقال نتانياهو خلال لقائه ممثلين للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بحسب بيان لمكتبه "أريد أن انفي أي نوع من الشائعات التي تصلنا من كل الجهات، لأكرر بوضوح أمرا واحدا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا. وكل ما عدا ذلك لا طائل منه".