المفوضية الاوروبية توصي ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من أوجه النقص في مكافحتها للفساد، والحاجة للحد بصورة أكبر من نفوذ أعضاء حكم الأقلية.

وقالت المفوضية إنه يجب الانتهاء من الإصلاحات في تلك الأمور، وأيضا فيما يخص حماية الأقليات القومية، قبل عقد الجولة الأولى من المحادثات.

وكانت أوكرانيا تقدمت، إلى جانب جارتها مولدوفا، بطلب للانضمام إلى التكتل في مطلع عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الشاملة، وتم اختيارها كدولة مرشحة رسميا في يونيو من العام الماضي.

وفي ذلك الوقت، حصلت كييف على قائمة من الإصلاحات في سبعة مجالات ذات أولوية، يتعين تنفيذها قبل بدء المفاوضات الرسمية.

ومن المقرر أن تتخذ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قراراً نهائياً في ديسمبر المقبل، بشأن بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بناء على تقرير اليوم الأربعاء.