السيسي وسلفا كير يتفقان على تكثيف الجهود لإيجاد حلول عاجلة للأزمة السودانية

صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب محادثات مع رئيس جنوب أفريقيا سلفا كير ميارديت بالقاهرة اليوم الاثنين، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع سلفا كير، "بحثنا اليوم أيضاً سبل تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني المشترك، خلال هذه المرحلة الهامة التي تمر بها المنطقة، وتوافقنا على تنسيق جهودنا بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوبنا" بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.

وأضاف "تشاورنا معاً، وفي إطار من الحوار المتواصل والبنّاء، حول الأزمة السودانية وتداعياتها على المنطقة، خاصة دول الجوار المباشر وفي مقدمتها مصر وجنوب السودان. واتفقنا على تكثيف الجهود والاتصالات بيننا وبين الأطراف المعنية داخل السودان من أجل إيجاد حلول عاجلة للأزمة وتجنيب الشعب السوداني مزيداً من الدمار والتشتيت."

وتابع " اتفقنا على دعوة مختلف الأطراف السودانية لتغليب المصالح القومية العليا للسودان على أية مصالح فردية أو تدخلات خارجية من شأنها تعميق المشكلة، أو زيادة حدة معاناة الأشقاء السودانيين وإطالة أمد الأزمة".

ويشهد السودان منذ أبريل الماضي قتالا بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأضاف السيسي "تناولت المباحثات أيضا تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، وأكدت رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل، كما استعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة(الإثيوبي) ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة."

يشار إلى أن إثيوبيا رفضت مرارا في المفاوضات طلب مصر والسودان بشأن التوقيع على التزام ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.