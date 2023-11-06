وصول 12 مصاباً من غزة إلى معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية

وصل إلى معبر رفح من الجانب المصري، اليوم الاثنين، 12 مصابا فلسطينيا، قادمين من غزة، تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج.

وقال خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "وصلت 12 حالة من المصابين الفلسطينيين من غزة عبر معبر رفح، وذلك بسيارات إسعاف تابعة الصليب الأحمر الدولي، وتحت إشراف الصليب الأحمر الدولي أيضاً".

وأضاف زايد "جاري نقل الجرحى والمصابين الـ 12 إلى مستشفى العريش العام التي تبعد نحو 50 كيلو مترا عن معبر رفح".

وتابع "إننا في انتظار باقي الجرحى والمصابين الفلسطينيين المتفق على خروجهم اليوم الإثنين وعددهم 18 حالة حيث كان متفق على وصول 30 حالة اليوم الإثنين".

يذكر أن مستشفيات غزة تعاني من نقص شديد في الإمدادات الطبية ومن نقص في الوقود لتشغيلها وتعرضها للقصف خلال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.