2500 ضربة إسرائيلية على غزة منذ 27 أكتوبر

دارت معارك عنيفة في شمال قطاع غزة بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي أن القطاع بات مقسماً إلى شطرين، فيما شهدت الليلة الماضية قصفاً عنيفاً، وباتت حصيلة القتلى بعد شهر من الحرب في القطاع تقترب من عشرة آلاف.

ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، اليوم الاثنين، ما تبقى من مدنيين إلى مغادرة شمال القطاع، مضيفاً أن هذا سيسمح للقوات الإسرائيلية بـ"تفكيك حركة حماس".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن المعارك على الأرض تترافق مع ضربات كبيرة بلغ عددها 2500 منذ 27 أكتوبر الماضي، في محاولة لإخراج مقاتلي حركة "حماس" المتحصنين في شبكة أنفاق، بحسب قوله.

وفي وقت سابق، وجه رؤساء عدة هيئات رئيسية تابعة للأمم المتحدة نداء موحداً لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة،

وقال الموقعون في بيان مشترك: "السكان كلهم تحت حصار ويتعرضون للهجوم، محرومون من الوصول للمستلزمات الأساسية للحياة ويتم قصفهم في المنازل والملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة. وهذا أمر غير مقبول".