البرلمان العربي يدين تصريحات وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

دان البرلمان العربي تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، مؤكداً أنها "تصريحات همجية تؤكد على طبيعة إجرامية وعنصرية ، واستمرار تحدي إسرائيل لكافة القوانين والأعراف الدولية".

وشدَّد البرلمان العربي ، في بيان اليوم الأحد، على أن " قوة الاحتلال ما كان يمكن لها أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا حالة الصمت التي تزال تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنَّها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

واستغرب البرلمان العربي مسارعة بعض المسؤولين في إسرائيل إلى محاولة التنصل من تلك التصريحات، رغم أن آثار العدوان الذي تقوم به ضد قطاع غزة لا تقل دماراً عن آثار استخدام قنبلة ذرية.

وأضاف البرلمان العربي في بيانه أن محاولة التنصل من تلك التصريحات لا تحركه أية اعتبارات قانونية أو إنسانية هي بالأساس لا توجد في قاموسها، ولكنه هروب من اعترافها الرسمي بامتلاك تلك الأسلحة النووية.