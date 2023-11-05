انتهاء واقعة احتجاز رهينة في مطار هامبورغ والقبض على المشتبه به

ألقت الشرطة القبض على رجل وأنقذت طفلة يشتبه أنها كانت محتجزة رهينة في مطار هامبورغ اليوم الأحد، ليُسدل الستار بذلك على أزمة أجبرت السلطات على إغلاق المركز الجوي المزدحم لعدة ساعات.

قال شرطيون إن رجلا تقول الشرطة إنه يشتبه في حمله مسدسا وربما متفجرات اقتحم بوابات المطار بسيارة الليلة الماضية.

وأوضحت الشرطة أن الرجل (35 عاما) كان مع ابنته (أربع سنوات) ويُعتقد أنه ضالع في نزاع مع زوجته على حضانة الطفلة.

وقالت الشرطة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، عصر اليوم "حالة الرهينة انتهت".

وأضافت أن "المشتبه به نزل من السيارة مع ابنته. اعتقلته خدمات الطوارئ دون مقاومة. الطفلة لم تصب بأذى فيما يبدو".

وقال المطار إنه يعمل على استئناف عمليات التشغيل في أسرع وقت ممكن. وكان قد قال في وقت سابق إن من المقرر إقلاع وهبوط 286 رحلة جوية تقل نحو 34500 مسافر اليوم الأحد.

وكتب رئيس بلدية هامبورغ على منصة إكس "أتمنى أن تتعافى الأم والطفلة وأسرتها من هذه التجربة المفزعة بقوة كبيرة".