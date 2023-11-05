الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة قادمة من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه إسرائيل بينما كانت فوق أراض لبنانية وإن صاروخا مضادا للدبابات أُطلق من لبنان على منطقة يفتاح في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد الطائرة المسيرة في منطقة بعيدة في عمق لبنان بينما كانت تحلق باتجاه إسرائيل. وأضاف "تم تعقب الطائرة المسيرة بواسطة أنظمة الكشف والتحكم واعترضها بنجاح الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي في أجواء لبنان".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية نقلت في وقت سابق عن مراسل لها قوله إن "حزب الله" أسقط طائرة مسيرة معادية فوق جنوب لبنان وإن حطامها سقط على قريتي زبدين وحاروف على بعد 30 كيلومترا من الحدود.