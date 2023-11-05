الأمم المتحدة: نازحون في غزة يفترشون الشوارع قرب مقراتنا بحثا عن الأمان

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" ، اليوم الأحد، من أوضاع كارثية لنحو 1.5 فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في قطاع غزة مع تواصل هجمات إسرائيل لليوم 30 على التوالي.

وقال المكتب الأممي ، في بيان صحافي ، إن من بين النازحين يعيش أكثر من 710 ألاف في 149 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأوضح أنه يقيم 122 ألف شخص في المستشفيات والكنائس والمباني العامة، ويقيم نحو 110 آلاف في 89 مدرسة غير تابعة للأونروا فيما يقيم الباقون مع عائلات مضيفة.

ونبه البيان إلى استمرار ظروف الاكتظاظ في خلق مخاطر شديدة على الصحة والحماية للنازحين داخليًا وتؤثر سلبًا على صحتهم العقلية.

وقال إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي ومحدودية توافر الوقود لضخ المياه تخلق مخاطر إضافية على الصحة العامة.

وأفاد بأنه تم الإبلاغ بالفعل عن عدة حالات من التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال وجدري الماء بين الأشخاص الذين لجأوا إلى ملاجئ الأونروا.

ويقيم أكثر من 530 ألف شخص في 92 منشأة تابعة للأونروا في محافظات وسط وجنوب قطاع غزة حيث تجاوزت الملاجئ طاقتها الاستيعابية ولم تعد قادرة على استيعاب الوافدين الجدد.

وبحسب البيان الأممي ، يبحث العديد من النازحين داخليا عن الأمان من خلال النوم في الشوارع بالقرب من مباني الأونروا.

بموازاة ذلك يقيم ما يقدر بنحو 160 ألف نازح في 57 منشأة تابعة للأونروا في شمال القطاع وفي مدينة غزة، إلا أن الوكالة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات في تلك المناطق وليس لديها معلومات دقيقة عن احتياجاتهم وظروفهم منذ صدور أمر الإخلاء الإسرائيلي في 13 أكتوبر الماضي.