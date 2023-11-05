برنامج الأغذية العالمي يدعو لتأمين وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

دعا برنامج الأغذية العالمي لوصول المساعدات الانسانية لقطاع غزة بصورة آمنة وموسعة .

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين بعد زيارة الجانب المصري من معبر رفح اليوم الأحد إن الحاجة للمساعدات الانسانية والامدادات الغذائية المهمة وصلت لمستوى حرج.

وأضاف" الآن، لا يعلم الآباء في غزة ما إذا كانوا يستطيعون إطعام أبنائهم، وما إذا كانوا سوف يعيشون حتى الغد... اليوم، أنا أتقدم بهذا الطلب العاجل من أجل الملايين الذين مزقت هذه الأزمة حياتهم".

وكانت ماكين قد التقت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة لمناقشة إيصال المساعدات لقطاع غزة. وقالت ماكين إنه على الرغم من زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع، فإنها لم تقترب من تلبية الاحتياجات مطردة الزيدة.