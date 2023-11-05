الآلاف يتظاهرون في واشنطن لوقف الحرب على غزة وللتنديد بسياسة بايدن

تجمع آلاف المحتجين في العاصمة الأميركية واشنطن، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وللتنديد بسياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الحرب.

وحمل المتظاهرون لافتات عليها شعارات مثل "حياة الفلسطينيين مهمة" و"دعوا غزة تعيش" و"دماؤهم على أيديكم"، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الأميركية رفض مطالب لضم صوتها إلى الدعوات لوقف شامل لإطلاق النار.

وأطلق نشطاء على الاحتجاج اسم "مسيرة وطنية إلى واشنطن: فلسطين حرة" ونظموا تسيير حافلات إلى العاصمة الأميركية من جميع أنحاء البلاد لتجمع المحتجين، حسبما قال تحالف "آنسر" المناهض للحروب والعنصرية.

وتعد المظاهرة من بين أكبر التجمعات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة ومن بين أكبر التجمعات لأي قضية في واشنطن في السنوات القليلة الماضية.

وتجمعت في ساحة الحرية بالقرب من البيت الأبيض وبدأ الاحتجاج بدقيقة صمت حيث رفع المتظاهرون ملصقاً كبيراً عليه أسماء الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي المكثف، وقال مسؤولو الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 9488 فلسطينياً قتلوا حتى أمس السبت.

وأدى العدد المتزايد من القتلى المدنيين إلى تكثيف الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار لكن واشنطن ترفض مثل إسرائيل هذه الدعوات حتى الآن، قائلة إن التوقف سيمنح لحركة "حماس" فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وتسعى واشنطن إلى إقناع إسرائيل بقبول هدنات إنسانية، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن.