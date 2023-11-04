نائبة أميركية تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين

اتهمت النائبة الأميركية رشيدة طليب، وهي أول امرأة أميركية من أصل فلسطيني في الكونغرس، الرئيس جو بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين محذرة من تداعيات ذلك في انتخابات العام المقبل.

وجددت طليب، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، دعواتها لبايدن لدعم وقف إطلاق النار في الصراع الدائر منذ شهر تقريبا بين إسرائيل وحركة حماس. جاء ذلك في تسجيل مصور نشرته على منصة التواصل الاجتماعي إكس في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وقالت طليب خلال التسجيل، الذي أظهر صورا لقتلى وجرحى القصف في غزة وتظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة وإعلان بايدن دعمه لإسرائيل وشكر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي، إن "جو بايدن دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وقالت طليب "لن ينسى الشعب الأميركي. ادعم يا بايدن وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في 2024 ". وأضافت: "سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر ذلك في عام 2024".