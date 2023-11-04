زيلينسكي: الحرب بين إسرائيل وحماس صرفت الانتباه عن أوكرانيا

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن تكون الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا قد وصلت إلى "طريق مسدود"، رافضا تقارير تفيد بأن قادة غربيين يحشدون من أجل الانخراط في محادثات سلام.

ولم يتحرك خط المواجهة الذي يزيد طوله على ألف كيلومتر منذ تحرير مدينة خيرسون في نوفمبر 2022. وهذا الأسبوع حذّر رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني من ان النزاع وصل إلى طريق مسدود.

والسبت قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "لقد مر وقت اليوم والناس متعبون ... لكننا لسنا في طريق مسدود".

ونفى زيلينسكي السبت تعرضه لضغوط من الدول الغربية لبدء مفاوضات مع روسيا، في حين تفيد تقارير بأن مسؤولين اميركيين وأوروبيين تباحثوا في ما قد تفضي إليه هذه المحادثات.

وقال زيلينسكي "لا أحد من شركائنا يضغط علينا للجلوس إلى طاولة مفاوضات مع روسيا وتقديم تنازل لها".

وقال زيلينسكي إن الحرب بين إسرائيل وحماس صرفت الانتباه عن أوكرانيا، وقال إن هذا هو "هدف روسيا".

واضاف "من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط، هذا النزاع، يصرف الانتباه. ... لقد تعرضنا من قبل لمواقف صعبة للغاية عندما لم يكن هناك أي تركيز تقريبًا على أوكرانيا ... أنا واثق تمامًا من أننا سنواجه هذا التحدي".

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال زيارة تجريها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى كييف للتباحث في ملف انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والتقدّم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد.

وحصلت كييف على وضعية مرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أشهر على بدء الحرب الروسية العام الماضي، لكن محلّلين حذروا من أن الطريق أمامها طويل وصعب وصولا إلى نيل العضوية.