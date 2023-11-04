باريس تطالب إسرائيل بتوضيحات بعد قصفها المعهد الفرنسي في غزة

أعربت فرنسا عن تعجّبها وعدم فهمها لضربة إسرائيلية أصابت المعهد الفرنسي في غزة، مطالبة إسرائيل بتفسيرات.

وقالت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا في تصريح لوسائل إعلام فرنسية في العاصمة النيجيرية أبوجا: "الغارة تثير لدينا تعجّبا وعدم فهم، ودفعت فرنسا إلى طلب تفسيرات من السلطات الإسرائيلية، لفهم كيف يمكن لمعهد ثقافي فرنسي أن يكون هدفاً لضربة إسرائيلية، ونحن منخرطون في حوار مع شركائنا الإسرائيليين على مستويات مختلفة".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أصدرت بياناً أدانت فيه الهجمات ضد مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يعد عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة، وكذلك ضد مقار وسائل الإعلام.