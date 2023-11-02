تضارب أنباء حول سماح إسرائيل بوصول الوقود إلى مستشفيات غزة

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الليفتنانت جنرال هرتسي هاليفي اليوم الخميس أنه سوف يتم السماح بوصول الوقود إلى المستشفيات في غزة .

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن هاليفي قوله في رد على سؤال خلال لقاء صحافى :"سوف يتم نقل الوقود وإخضاعه للمراقبة إلى المستشفيات وسوف نفعل كل شئ لضمان ألا يخدم الأهداف العسكرية لحماس".

وتابع أن القوات الإسرائيلية تعمل داخل مدينة غزة وتحاصرها من عدة جهات"

ولاحقا ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية اليوم الخميس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يوافق بعد على إدخال وقود إلى قطاع غزة، بعد 27 يوما من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بعدما أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى أن تل أبيب ستسمح بإدخال وقود إلى غزة إذا ما نفد من المستشفيات، أصدر مكتب نتنياهو بيانا يشدد فيه على أن رئيس الوزراء لم يوافق على مثل هذه الخطوة.

وأضافت الصحيفة أنه وفقا للتقديرات الأميركية، تسيطر حماس على حوالي 40% من 500 ألف لتر من الوقود موجودة في غزة.