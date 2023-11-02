أوكرانيا تتهم شركة نستله بأنها "راعية الحرب" بسبب بقائها في روسيا

اتهمت وكالة مكافحة الفساد في أوكرانيا شركة "نستله" السويسرية للأغذية والمشروبات، بأنها "الراعي الدولي للحرب"، وذلك بسبب استمرارها في بيع البضائع ودفع الضرائب في روسيا.

وقالت "الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد" لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الخميس، أنه قد تمت إضافة أكبر شركة مصنعة للأغذية في العالم إلى قائمة تضم شركات استهلاكية منافسة، مثل "مونديليز إنترناشونال" و"بيبسي" و"يونيليفر".

وقالت الوكالة إنه "على الرغم من العدوان الروسي المستمر ضد أوكرانيا، تواصل شركة نستله العمل في الدولة المعتدية".

من جانبها، أوضحت "نستله" أنها تقف إلى جانب أوكرانيا وموظفيها، الذين يبلغ عددهم 5500، هناك.

ولا تنتهك "نستله" أي عقوبات ببقائها في روسيا.

ولم تعلق الشركة على قرار الوكالة الاوكرانية.