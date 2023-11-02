بلينكن يعتزم لقاء نتنياهو في ثاني زيارة له لإسرائيل منذ بدء الحرب

يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إسرائيل خلال الأسبوع الجاري.

وقال ماتيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في واشنطن اليوم الأربعاء إن بلينكن سيزور إسرائيل والأردن بعد غد الجمعة.

وأضاف ميلر أن بلينكن سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من ممثلي الحكومة الإسرائيلية "لتلقي تحديث عن أهدافهم العسكرية وخططهم لتحقيق هذه الأهداف".

وكان بلينكن زار تل أبيب بعد عدة أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وبعد فترة وجيزة من زيارة بلينكن، قام الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة إسرائيل.