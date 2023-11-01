جورجيا ميلوني في اتصال مع مسؤولَيْن مزيفَيْن: الغرب بدأ يشعر بالملل تجاه حرب أوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أن "الهجوم المضاد" الذي شنته القوات الأوكرانية، لم يحقق أي نتائج، وأن الغرب بدأ يشعر بالملل من الصراع الأوكراني.

وقالت ميلوني في محادثة مع المخادعين الروسيين، فوفان (فلاديمير كوزنتسوف)، ولكزس (أليكسي ستولياروف)، الذين تظاهروا بأنهم أحد السياسيين الأفارقة: "في الحقيقة أرى أن الكثيرين متعبون، ربما اقتربنا من اللحظة، التي سيفهم فيها الجميع أننا بحاجة إلى مخرج. نعم، المشكلة تكمن في إيجاد مخرج يكون مقبولًا للجانبين، دون انتهاك القانون الدولي".

وترى ميلوني أنه إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل، فإن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لسنوات عديدة.

وأضافت ميلوني: "الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، لا يسير كما توقعوا. إنه مستمر، لكن لم يتغير شيء جوهريًا، أعني مصير الصراع".

وتشن القوات الأوكرانية، منذ 4 يونيو الماضي، "هجوماً مضاداً" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.