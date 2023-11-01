شركة بالتل: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت تماما في غزة

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، اليوم، في منشور على منصة "إكس" إن خدمات الاتصالات والإنترنت مقطوعة بشكل كامل في قطاع غزة بسبب انقطاع الاتصال الدولي مرة أخرى.

وذكرت الشركة في المنشور "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى".

وبالتل هي أكبر شركة اتصالات في غزة.