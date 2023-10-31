الأمم المتحدة: القانون الدولي الإنساني ليس قائمة يمكن الانتقاء منها

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها.

وشدد غوتيريش على "ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسبية والاحتراز من جميع الأطراف".

وقال غوتيريش في بيان: "حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات. القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها، فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي".

هذا وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، أن الضفة الغربية وقطاع غزة يشهدان حاليا كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة.

كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جميع الأطراف لبذل كافة الجهود اللازمة لوقف التصعيد ومنع احتدام النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتفادي تدهور الأوضاع الإنسانية أكثر من ذلك.

ومع دخول الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.