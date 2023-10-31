تقارير إعلامية مصرية تتحدث عن فتح معبر رفح غداً للمرضى والمصابين الفلسطينيين

ذكرت تقارير إعلامية مصرية أنه سيتم فتح معبر فتح، غدا الأربعاء، لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين.

وفيما لم يصدر أي تأكيد رسمي لما أوردته التقارير الإعلامية، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً دعا في تصريح سابق لوكالة "رويترز" إلى أن تكون "المستشفيات المصرية يجب أن تكون بديلا لعلاج مصابي غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم، إنه يخوض "معارك ضارية" داخل غزة مع مقاتلي حركة حماس، مع توسيع تل أبيب عملياتها البرية في إطار الحرب ضد الحركة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي بقطاع غزة إلى 8525، معظمهم مدنيون وبينهم 3542 طفلا.

فيما وصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث ما يمرّ به سكان القطاع منذ بدء الحرب بأنه "أكثر من كارثي".

وتعلن إسرائيل حربا "للقضاء" على حماس رداً على الهجوم الذي نفذته الأخيرة داخل أراضيها في 7 أكتوبر الجاري وتسبب بمقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.