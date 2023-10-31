ماسك يخاطب زيلينسكي: "زهرة الشباب" لا يجب أن تموت عبثاً

دعا الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إلى التفكير في حياة الناس، وذلك تعليقا على ما نشرته مجلة غربية عن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وكتب ماسك على شبكة "إكس" ("تويتر" سابقا): "زهرة الشباب لا ينبغي أن تموت عبثاً".

وكان رد فعل ماسك هذا بسبب مقتطف من مقال صرّح فيه أحد مساعدي زيلينسكي الذي لم يذكر اسمه، أن "زيلينسكي أعماه وهم النصر على روسيا ولا يستمع لأي شخص يحاول أن يثبت له أن هذا مستحيل".

واستشهدت مجلة "تايم" أيضًا بكلمات من دائرة زيلينسكي مفادها بأن أوكرانيا ليس لديها عدد كافٍ من الأشخاص لاستخدام الأسلحة الغربية، حتى لو قامت أميركا وحلفاؤها بتزويد كييف بجميع الأسلحة الموعودة.