واشنطن: آخر رحلة مستأجرة لمساعدة الأميركيين على مغادرة إسرائيل ستقلع غداً الثلاثاء

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن آخر رحلة جوية مستأجرة لمساعدة الأميركيين على مغادرة إسرائيل ستغادر غدا الثلاثاء من تل أبيب.

وبدأت الإدارة الأميركية في 13 أكتوبر استئجار رحلات جوية من تل أبيب إلى أثينا لمساعدة الأميركيين على مغادرة إسرائيل وسط الصراع المستمر في المنطقة.

وأوقفت شركات الطيران الأميركية جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل وأضافت في وقت سابق هذا الشهر رحلات إلى أثينا لمساعدة الأميركيين على العودة لديارهم.