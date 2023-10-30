نشر مقطع فيديو لـ 3 إسرائيليات محتجزات في غزة.. ونتنياهو يعلق

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، رسالة مصورة من محتجزات لديها في غزة تم أسرهن خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وظهر في الفيديو، ومدته دقيقة و16 ثانية، ثلاث نساء تحدثت إحداهن موجهة باللغة العبرية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطالبه فيها بالإفراج عنهن.

وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت نحو 240، بينهم مدنيون في غزة عقب دخول مقاتليها إلى بلدات محاذية لقطاع غزة.

في المقابل، علق نتنياهو على فيديو الأسيرات، معتبرا أنه "دعاية نفسية قاسية".

وقال مكتب نتنياهو: "هذه دعاية نفسية قاسية لحماس وداعش.. نواصل احتضان العائلات، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم".

وأضاف نتنياهو: "أتوجه إلى ليلانا تروبانوف ودانيال ألوني وريمون كيرشت الذين اختطفتهم حماس التي ترتكب جرائم حرب. أعانقكم جميعاً. قلوبنا معكم ومع بقية المختطفين".

وأردف: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المخطوفين والمفقودين إلى ديارهم".