إسرائيل تشن حملة برية في غزة وعودة تدريجية للاتصالات في القطاع

شنت القوات الإسرائيلية عمليات برية ضد حركة حماس في غزة اليوم الأحد فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع والتي تهدف إلى سحق الحركة.

ورغم ذلك ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت بدأت في العودة ببطء بعد انقطاعها بشكل كبير في وقت متأخر يوم الجمعة في أعقاب إسقاط طائرات حربية إسرائيلية قنابل ودخول قوات إسرائيلية إلى القطاع .

وأثَر تعطل الاتصالات على عمليات الإنقاذ في ظل عدم قدرة الأشخاص الذين استهدفتهم الغارات الجوية الإسرائيلية على طلب المساعدة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأحد إن ألوفا من سكان غزة اقتحموا مستودعات ومراكز توزيع مساعدات تابعة لها واستولوا على طحين (دقيق) و"مواد غذائية أساسية".

ونبه نتنياهو الإسرائيليين إلى توقع حملة "طويلة وصعبة"، لكنه لم يصل إلى حد وصف التوغلات الحالية بأنها اجتياح. وقال مسؤولون أميركيون إن بعض مساعدي الرئيس الاميركي جو بايدن نصحوا نظراءهم الإسرائيليين بتأجيل شن هجوم فوري شامل.

ومع أن العمليات البرية الأولية تبدو محدودة في الوقت الحالي، تعهد نتنياهو بعدم ادخار أي جهد لتحرير أكثر من 200 رهينة، منهم أجانب، تحتجزهم حماس.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي أمس السبت "هذه هي المرحلة الثانية من الحرب التي أهدافها واضحة وهي تدمير قدرات حماس وإعادة الرهائن".

وأضاف "نحن فقط في البداية. سوف ندمر فوق الأرض وتحتها".