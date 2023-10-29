الآلاف في لندن يحتجون دعماً للفلسطينيين

تظاهر آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن، أمس، لمطالبة الحكومة البريطانية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، بعد أن وسّع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة. وأظهرت لقطات جوية حشوداً كبيرة تشارك في المسيرة التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، وانتهى بها المطاف خارج مجلسي البرلمان، بعد المرور على مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك، في داوننغ ستريت. وقالت المتظاهرة كميل ريفويلتا «القوى العظمى لا تبذل جهداً كافياً في الوقت الحالي، ولهذا السبب نحن هنا: نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار، ونطالب بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم في الوجود والعيش وحقوق الإنسان وجميع الحقوق التي نتمتع بها».