نتنياهو: نبحث الإفراج عن السجناء الفلسطينيين مقابل الرهائن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن السلطات الإسرائيلية بحثت اقتراح الإفراج عن السجناء الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وأضاف في مؤتمر صحافي، مساء اليوم السبت، أن الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة، مؤكدا أن الهدف منها هو القضاء على حركة "حماس".

وجاء تصريح نتنياهو بعدما أعلنت "حماس"، أنها مستعدة لإطلاق سراح الرهائن الذين أسرتهم خلال هجومها على اسرائيل في السابع من الشهر الجاري، مقابل اطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقالت الحركة إن الثمن الذي يجب أن تدفعه إسرائيل مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين، موضحة أنها كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن الذين تحتجزهم، لكن إسرائيل ماطلت في تنفيذ الاتفاق.