الأمم المتحدة تحذر من مقتل آلاف المدنيين الإضافيين في غزة

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم السبت، من أن عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تؤدي إلى مقتل آلاف المدنيين الإضافيين.

وقال تورك في بيان صدر في جنيف: "في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عاماً، أطلق تحذيرا من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة واحتمال مقتل آلاف المدنيين الإضافيين".

وواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة اليوم السبت بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة على الأرض وضربات غير مسبوقة من حيث الكثافة على قطاع غزة منذ بدء الحرب التي تسببت في مقتل 7703 فلسطينياً بينهم 3500 طفل في غزة، و1400 شخص في إسرائيل.