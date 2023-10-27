إسرائيل تواصل القصف الجوي العنيف على غزة.. وتوسع هجومها البري

تعرض شمال قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف هو الأعنف منذ بداية الحرب الأخيرة، ولا سيما مدينة غزة على ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة فرانس برس وحركة "حماس" الفلسطينية.

وبدأت الضربات الإسرائيلية عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي، وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن "القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها في غزة حالياً، وستواصل القوات ضرب مدينة غزة وضواحيها وستوسع القوات البرية عملياتها الليلة".

وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان" بأن قصف الليلة هو "أقوى ضربات إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري".

ورداً على هذا القصف، أعلنت حركة "حماس" أنها أطلقت مساء الجمعة رشقات صاروخية في اتجاه إسرائيل، فيما ذكرت وسائل إعلام إٍسرائيلية أن الصواريخ أطلقت باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

ونقلت وكالات أنباء عن مصادر فلسطينية قولها إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن غزة جراء استمرار هجمات إسرائيل على القطاع، وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" من جانبها: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".

وأوضحت الشركة أن "القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة".

وبدوره قال مرصد نت بلوكس المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت إن الاتصال بالإنترنت قد انهار مساء اليوم في قطاع غزة تزامناً مع القصف الإسرائيلي.