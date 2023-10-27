قصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وانقطاع كامل للاتصالات والإنترنت

تعرض شمال قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف، بحسب ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة فرانس برس.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه "يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع"، فيما أعلنت الحركة انقطاع الاتصالات والانترنت عن القطاع تزامناً مع الغارات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر فلسطينية قولها إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن غزة جراء استمرار هجمات إسرائيل على القطاع.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" من جانبها: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".

وأوضحت الشركة أن "القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة".

وبدوره قال مرصد نت بلوكس المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت إن الاتصال بالإنترنت قد انهار مساء اليوم في قطاع غزة تزامناً مع القصف الإسرائيلي.

ومن جانبه، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنه "بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية".

وقال غوتيريش في بيان تلاه المتحدث باسمه: "على الجميع تحمل مسؤولياتهم. إنها لحظة الحقيقة، والتاريخ سيحكم علينا"، مشدداً على أنّ "النظام الإنساني في غزة يواجه انهياراً كاملاً، مع عواقب لا يمكن تصوّرها على أكثر من مليوني مدني".