250 ألف إسرائيلي يغادرون منازلهم في خضم حرب غزة والاشتباكات على حدود لبنان

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن حوالي ربع مليون إسرائيلي قد رحلوا عن منازلهم بسبب حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس، ووقوع اشتباكات على طول الحدود مع لبنان.

وأضافت المتحدثة أنه جرى تسكين حوالي 126 ألفا في مناطق أقل عرضة للخطر، في إطار برنامج إخلاء رسمي. وغادر حوالي 250 ألفا بشكل طوعي محل إقامتهم، هربا من القتال.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل أقل قليلا من 10 ملايين نسمة.

وأكدت المتحدثة أن السلطات الإسرائيلية أوصت أيضا بمواصلة إخلاء المناطق التي تقع في غلاف غزة، وعلى طول الحدود اللبنانية حتى نهاية العام. غير أنه لا يزال يتعين موافقة الحكومة على ذلك.

وذكر التليفزيون الإسرائيلي أن مثل هذا القرار سيفرض أعباء مالية ضخمة على الدولة.

ويعارض وزراء آخرون بالحكومة الإجراء ويرونه سابقا لأوانه.