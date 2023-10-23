حصيلة القتلى في قطاع غزة تتخطى 5000 قتيل

أعلنت السلطات الصحية في غزة، الإثنين، أن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية من الأطفال وصل إلى 2055 طفلا، منذ التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، التي شنت هجوما غير مسبوقا داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وذكرت وزارة الصحة في القطاع، أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الجاري، "بلغ 5087 قتيلا، من بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة، فيما أصيب 15273".

وأوضحت أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، تسببت الضربات الإسرائيلية بمقتل 436 شخصًا، من بينهم 182 طفلاً".

وأضافت أن "57 شخصًا من الكوادر الطبية قتلوا إثر الغارات، وأصيب 100 آخرون، فيما خرج 12 مستشفى و32 مركزا طبيا عن الخدمة بسبب الضربات الجوية أو نفاد الوقود".

أعلنت السلطات الصحية في غزة، الإثنين، أن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع تجاوز 5 آلاف شخص، من بينهم 436 قتيلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يشار إلى أنه في السابع من أكتوبر، شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، قد شنت هجوما على مناطق وبلدات إسرائيلية في غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين، بالإضافة إلى خطف حوالي 222 رهينة ونقلهم إلى غزة.

وردت إسرائيل على الهجوم بضربات جوية مكثفة، وحشدت دباباتها وقواتها بالقرب من غلاف القطاع استعدادا لاجتياح بري متوقع، مما أسفر عن مقتل 5 آلاف شخص، أغلبهم من المدنيين.

أضحى تأمين المياه تحديا كبيرا للعائلات قطاع غزة الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، حيث بات الناس هناك يضطرون إلى "شرب المياه الملوثة"، وفقا لوكالات الأمم المتحدة، التي أبلغت عن حالات انتشار العديد من الأمراض بسبب ذلك.

وقالت إسرائيل أيضا إنها "لن تنهي حصارها الكامل للقطاع ما لم يُطلق سراح المختطفين الإسرائيليين".