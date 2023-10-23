مانيلا وبكين تتبادلان الاتهام بعد حادثي تصادم في البحر

تبادلت بكين ومانيلا، أمس، الاتهامات بالتسبب في حادثي تصادم وقعا بين سفينتين صينيتين وسفينتين فلبينيتين كانتا تقومان بمهمة إمداد للقوات الفلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ووقع الحادثان قرب جزيرة سيكند توماس شول المرجانية في جزر سبراتلي المتنازع عليها، حيث تنشر بكين سفناً لتأكيد مطالبها بالسيادة شبه الكاملة على البحر. وقالت الفلبين إن «مناورات العرقلة الخطرة التي قامت بها السفينة 5203 التابعة لخفر السواحل الصينيين جعلتها تصطدم بسفينة الإمداد المتعاقدة مع القوات المسلحة الفلبينية.

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الصينية إن «التصادم الطفيف حصل بعدما تجاهلت سفينة الإمداد تحذيرات عدة، وتعمدت العبور من خلال قوات حفظ النظام بطريقة غير محترفة وخطرة».

وفي حادث ثانٍ، أفادت قوة العمليات الفلبينية أن «سفينة تابعة للبحرية الصينية صدمت سفينة لخفر السواحل الفلبينيين كانت تواكب مهمة الإمداد»، إلا أن بكين اتهمت السفينة الفلبينية بالتسبب عمداً في الحادث، بسيرها عن سابق تصميم إلى الخلف باتجاه سفينة صينية لصيد السمك.