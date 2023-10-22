حادثا تصادم بين سفن صينية وفلبينية في بحر الصين الجنوبي

تبادلت الفلبين والصين الأحد الاتهامات بالتسبب بحادثي تصادم وقعا بين سفينتين صينيتين وسفينتين فلبينيتين في مهمة إمداد للقوات الفلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ووقع الحادثان على مسافة حوالى 25 كلم من جزيرة سيكند توماس شول المرجانية في جزر سبراتلي المتنازع عليها بين البلدين.

وأعلنت مجموعة عمل حكومية فيليبينية أن «مناورات العرقلة الخطيرة التي قامت بها السفينة 5203 التابعة لخفر السواحل الصينيين جعلتها تصطدم بسفينة الإمداد (...) المتعاقدة مع القوات المسلحة الفلبينية ».

من جانبها، أكدت الصين أن «التصادم الطفيف» حصل بعدما تجاهلت سفينة الإمداد «عدة تحذيرات وتعمدت العبور من خلال قوات حفظ النظام بطريقة غير محترفة وخطيرة» وفق ما أوردت شبكة «سي سي تي في» التلفزيونية العامة نقلا عن وزارة الخارجية.

وفي حادث ثان، أفادت قوة العمليات الفلبينية أن «سفينة تابعة للبحرية الصينية صدمت» سفينة لخفر السواحل الفلبينيين كانت تواكب مهمة الإمداد.

إلا أن بكين اتهمت السفينة الفلبينية بالتسبب «عمدا» بالحادث بسيرها «عن سابق تصميم» إلى الخلف باتجاه سفينة صينية لصيد السمك.

وتقع جزيرة سيكند توماس المرجانية على مسافة حوالى 200 كلم من جزيرة بالوان الفلبينية وأكثر من ألف كلم من جزيرة هاينان الصينية الكبيرة.