شعبوي يميني معجب بترامب قد يفوز بالرئاسة في انتخابات الأرجنتين

بدأ الأرجنتينيون الإدلاء بأصواتهم اليوم في انتخابات يمكن أن تشهد وصول شعبوي يميني قلب المشهد السياسي رأسا على عقب، ويتبنى إجراءات مثيرة للجدل لدعم ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية.

هز خافيير ميلي، الذي يصف نفسه بالرأسمالي الفوضوي والمعجب بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأرجنتين عندما حصل بشكل غير متوقع على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التمهيدية في أغسطس ، والتي ينظر إليها إلى حد بعيد على أنها تجربة لتصويت اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية ، يحتاج المرشحون الرئاسيون إلى ما لا يقل عن 45% من الأصوات، أو 40% شرط التقدم على ثاني المنافسين بفارق أكثر من 10 % للفوز في الجولة الأولى، وإذا لم يصل أحد إلى هذه النسبة، فسيكون من الضروري إجراء جولة ثانية، والتي من المقرر إجراؤها في 19 نوفمبر المقبل.

ويتصدر خافيير ميلي، الذي يتزعم حزب "الحرية تتقدم"، استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي ترجح فوزه بأعلى نسب تصويت في الجولة الأولى، إلا أنه من غير المتوقع أن يتجاوز نسبة 45% التي تعفيه من خوض الجولة الثانية للوصول إلى سدة الرئاسة.

وكان المشرع الجديد قال إنه سيقضي على البنك المركزي، ويخفض الإنفاق العام، ويستبدل العملة المحلية بالدولار الأميركي.

ويحق لنحو 35 مليون أرجنتيني الإدلاء بأصواتهم، على الرغم من أن حوالي ربع الناخبين يمتنعون عادة عن التصويت.