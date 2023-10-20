رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى مصر لبحث الوضع بين إسرائيل وغزة

يسافر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى مصر، اليوم الجمعة، في إطار جولة بالشرق الأوسط حيث سيؤكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد للعنف في المنطقة ولبحث الوضع بين إسرائيل وغزة.

وكان سوناك أحدث زعيم غربي يزور المنطقة، لإظهار الدعم لإسرائيل ومحاولة التفاوض على طريقة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال مكتب سوناك إنه سيشدد خلال المحادثات في مصر على "ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي ومنع وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين".