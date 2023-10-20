بايدن يعتزم مطالبة الكونغرس بمساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب متلفز، إنه سيطلب من الكونغرس تخصيص حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل.

ولم يذكر بايدن قيمة الحزمة، لكن وسائل إعلام أميركية ذكرت أنها ستزيد عن 100 مليار دولار. وستشمل الحزمة أيضا أموالا لصالح تايوان وأمن الحدود الأميركية. ومن المقرر أن يعلن البيت الأبيض التفاصيل اليوم الجمعة.

وركز خطاب بايدن على الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال بايدن: "سنتأكد من أن الجهات المعادية الأخرى في المنطقة تعلم أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى ونمنع هذا الصراع من الانتشار"، بحسب وصفه.



يشار إلى أنه يتعين على الكونغرس الموافقة على حزمة المساعدات الجديدة. ولكن في الوقت الحاضر، فإن العمل التشريعي في الولايات المتحدة متوقف إلى حد كبير نظراً لشغور منصب رئيس مجلس النواب الأميركي.



وشدد بايدن على أهمية الدعم الأميركي لكلا البلدين، وقال بايدن: "إن حماس وبوتين يمثلان تهديدين مختلفين، لكنهما يشتركان في أن كلاهما يريد القضاء تماما على ديمقراطية جارة له"، بحسب قوله.