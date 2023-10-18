السيسي: قصف مستشفى المعمداني المتعمد يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، وأكد أن هذا القصف يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وكتب الرئيس المصري في حسابه على منصة "إكس": "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة".

وتابع: "لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية".

وختم تعليقه مؤكداً "موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري".