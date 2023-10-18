الصحة العالمية: الهجوم على المستشفى في غزة "غير مسبوق" في نطاقه

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة والذي أودى بحياة المئات "غير مسبوق في نطاقه"، ونددت بالهجوم.

وكان الهجوم هو الحادث الأكثر دموية في غزة منذ أن شنت إسرائيل حملة قصف ضد القطاع المكتظ بالسكان ردا على هجوم عبر الحدود شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر.

وقال ريتشارد بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق.. نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن المستشفى كان به مرضى وعاملون في مجال الرعاية الصحية ونازحون داخليا عندما تعرض للقصف.

وأضاف أن "المستشفى هو واحد من 20 مستشفى في شمال قطاع غزة يواجه أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي".

ومضى قائلا "كان من المستحيل تنفيذ أمر الإخلاء نظرا لانعدام الأمن حاليا، والحالة الحرجة للعديد من المرضى، ونقص سيارات الإسعاف والموظفين والطاقة الاستيعابية للأسرة في النظام الصحي والمأوى البديل للنازحين".