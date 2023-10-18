الرئيس الفلسطيني يقاطع القمة الرباعية احتجاجاً على قصف مستشفى المعمداني بغزة

قال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس محمود عباس قرر مقاطعة القمة الرباعية المقررة في عمان، غدا الأربعاء.

وأضاف المسؤول أن عباس قرر مقاطعة القمة بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى "المعمداني" في مدينة غزة، الذي أسفر عن مقتل نحو 500 شخص على الأقل.

وبحسب المسؤول نفسه، فإن الرئيس الفلسطيني "غاضب جدا وقرر العودة إلى رام الله بالضفة الغربية" وأنه "بانتظار السماح بمرور مروحية تقله إلى رام الله".

وجاء قصف مستشفى "المعمداني" عشية زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى إسرائيل، غدا الأربعاء.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيتوجّه من إسرائيل إلى عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب شهود عيان، كان يوجد بالمستشفى، بخلاف المرضى والجرحى، مئات العائلات التي نزحت من منازلها ورأت أن تحتمي بالمستشفى باعتباره محميا بموجب القانون الدولي، مما قد يرفع عدد القتلى والجرحى.