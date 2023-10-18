قرقاش: استهداف إسرائيل المدان لمستشفى المعمداني مأساة إنسانية ومشاهد مروعة للأبرياء

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الاستهداف الاسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني في قطاع غزة يؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني.

وقال قرقاش في حسابه على منصة "إكس": " المأساة الإنسانية والمشاهد المروعة للأبرياء نتيجة الاستهداف الاسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني في غزة تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني الذي يكفل حمايتهم".

وختم المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تعليقه قائلاً : "نترحم على أرواح الشهداء ونجدد ضرورة وقف العنف وإراقة الدماء في ظل مشاهد الدمار المتكرر يومياً".