حزب الله يستهدف 5 مواقع إسرائيلية ووقوع اشتباكات على الحدود

قال حزب الله اللبناني، الإثنين، إنه استهدف 5 مواقع إسرائيلية، وذلك في ظل توترات مستمرة تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أيام.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحزب استهدف مواقع مسكاف عام، وخربة المنارة، وهرمون، وريشا، ورامية.

ووقعت اشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في بلدة الضهيرة جنوبي لبنان.

وظهر الإثنين، قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة الضهيرة وبلدة يارين على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة، مع تكرار الاشتباكات والقصف المتبادل مع فصائل فلسطينية وحزب الله اللبناني، أسفرت أحدث موجة منها قبل ساعات عن مقتل إسرائيلي.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي شريطا عرضه 4 كيلومترات داخل إسرائيل على الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة.

ويعني هذا القرار أنه يمنع على المدنيين دخول المنطقة.

وأضاف بأن إسرائيل طلبت من سكان مناطق في الجليل المتاخمة للحدود مع لبنان التوجّه للملاجئ.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، السبت الماضي، اشتعلت الجبهة الشمالية، حيث صارت وتيرة القصف والاشتباكات يومية، فضلا عن محاولات تسلل متكررة داخل إسرائيل.