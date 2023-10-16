"تايمز أوف إسرائيل": تل أبيب رفضت زيارة الرئيس الأوكراني لأن "الوقت غير مناسب"

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب القيام بزيارة تضامن، في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل، لكنه تلقى ردا بأن "الوقت غير مناسب".

ودافع زيلينسكي بقوة عن إسرائيل بعد الهجوم، قائلا إن إسرائيل لها حق لا جدال فيه في الدفاع عن نفسها من الهجمات المنطلقة من الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، قال إن "الإرهاب دائما جريمة، ليس فقط ضد دولة واحدة أو ضحايا محددين، بل ضد الإنسانية ككل".

وقال زيلينسكي إن "العالم يجب أن يقف متحدا.. بحيث لا يحاول الإرهاب أن يستولي على الحياة أو يدمرها في أي مكان وفي أي لحظة".

وعبرت إسرائيل مرارا وتكرارا عن دعمها لأوكرانيا منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، لكنها أحجمت عن تقديم مساعدات عسكرية، ما فجر توترا دبلوماسيا بين كييف وتل أبيب.

ووفقا للصحيفة، تتردد إسرائيل في استعداء موسكو، التي لها وجود عسكري قوي في سورية.