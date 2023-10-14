بوتين يدافع عن حرب أوكرانيا ويهاجم أميركا

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطاب ألقاه أمام قمة كومنولث الدول المستقلة في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان، أمس، عن الحرب ضد أوكرانيا. وكرر تأكيد أن العملية العسكرية لبلاده أمر مبرر بسبب سنوات من القتال بين الجيش الأوكراني والقوات الانفصالية في شرق البلاد. وأضاف: «عمليتنا العسكرية الخاصة ليست بداية الحرب، بل محاولة لوقفها». وأعرب بوتين عن أسفه للصراع بين إسرائيل و«حماس»، وهاجم دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قائلاً: «لسنوات عديدة قاد الخط الأحادي الجانب للأميركيين الوضع أكثر فأكثر إلى طريق مسدود. المأساة واسعة النطاق التي يعيشها الإسرائيليون والفلسطينيون الآن كانت نتيجة مباشرة للسياسة الأميركية الفاشلة في الشرق الأوسط».