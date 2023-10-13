بيان مصري يرفض دعوة إسرائيل لسكان غزة إلى مغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً

حذرت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف البيان أنه "على ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء".

ودعت مصر الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد طالبت من سكان شمال غزة في بيان صباح اليوم وعبر منشورات أسقطتها طائراتها في غزة السكان بالمغادرة إلى الجنوب فوراً.

ومنذ بداية الأزمة التي تفجرت في أعقاب هجوم شنته حركة حماس على مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة السبت الماضي، بدأت تقارير إسرائيلية تتحدث عن ممر إنساني نحو سيناء المصرية، وهو ما رفضته مصر قائلة إنها لن تسمح بـ"تصفية القضية الفلسطينية".

ورفضت الرئاسة الفلسطينية أيضا هذه الدعوة وطالبت مجلس الأمن بالتدخل الفوري.