محمد بن زايد يستقبل وزيرة التجارة الأميركية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في قصر الشاطئ بأبوظبي، وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو.

وتناول اللقاء جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وفرص تعزيزها وتطوير آفاقها في جميع المجالات، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتسقة مع أولويات البلدين في تحقيق الازدهار المستدام، بما يخدم مصالحهما المشتركة. حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية يوسف العتيبة، والوفد المرافق للوزيرة الأميركية.