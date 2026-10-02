منصور بن زايد ووزير العدل الأردني يبحثان تعزيز العلاقات

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في أبوظبي، وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور بسام التلهوني.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات القضائية والقانونية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.