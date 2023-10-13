المملكة المتحدة تسحب أقارب موظفيها الدبلوماسيين في إسرائيل

أعلنت لندن أمس، سحب عائلات موظفيها الدبلوماسيين في إسرائيل «كإجراء احترازي»، بسبب الحرب التي فجّرها الهجوم المباغت الذي شنّته حركة «حماس» وخلّف آلاف القتلى ونحو 150 رهينة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: «نحن نسحب مؤقتاً أقارب الموظفين من سفارتنا في تل أبيب وقنصليّتنا في القدس، كإجراء احترازي وتماشياً مع توصيات السفر التي نقدّمها». وأضاف المصدر ذاته أن «سفارتنا وقنصليتنا تظلاّن بكامل طاقمهما، وتواصلان تقديم الخدمات القنصلية لمن يحتاجون إلى المساعدة». ويأتي هذا الإعلان غداة زيارة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لإسرائيل، لتأكيد دعم بريطانيا الثابت لها.